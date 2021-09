Feministin Schwarzer: Merkel ist keine „Mutti“

Schwarzer-Kritik an Frauen auf Instagram

Gleichzeitig schlage das Pendel zurück, so Schwarzer: „Auf Instagram wird wieder die Frau belohnt, die hübsch dumm aus der knappen Wäsche guckt. Das ist alarmierend. So manche Enkelin der feministischen Pionierinnen fällt wieder in das ganz doofe Weibchenschema von vorgestern zurück.“