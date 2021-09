Alpinlegenden sehen für die Gletscher schwarz

Heute blickt man mit Besorgnis auf die Bergspitzen. Auch und vor allem in Österreich. Gletscher wie jene am Dachstein oder in Vorarlberg, verschwinden, so die Prognosen, sukzessive. „In den Alpen spüren wir den Klimawandel stärker als anderswo in der Welt. Wir haben die Energie 100 Jahre aus den fossilen Brennstoffen bezogen. Wir haben erst spät gemerkt, dass das Klima verrückt spielt“, sagt Alpinlegende Messner zur „Krone.“