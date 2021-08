Dachstein-Gletscher ist im Jahr 2100 verschwunden

Eispalast in weiße Planen verpackt

Den Eispalast, eine Touristenattraktion, und die Skilifttrasse hat man in weiße Planen verpackt. Weiß hält kühl, ohne Plane wäre der Altschnee dunkel durch Staub und Geröll - und würde noch rascher schmelzen. Die Klimaerwärmung hat Hoffnungen, der Rückgang sei in kühleren Monaten gebremst worden, zunichtegemacht. Es schneite kaum, sondern regnete nur. Ein Negativrekord steht bevor: Erstmals wird der Gletscher von ursprünglich 5,3 auf 2,4 Quadratkilometer geschrumpft sein, seine Fläche hat sich mehr als halbiert.