Gletscher-Rückzug im Schnitt um weitere 15 Meter

Keine Kaltlufteinbrüche im Sommer sind fatal

Die Ursache überrascht wenig: „Insgesamt war es von Oktober 2019 bis September 2020 wieder um 1,6 Grad zu warm. Im Sommer blieben Kaltlufteinbrüche und Schnee aus, damit wurde der Altschnee massiv angegriffen“, erklärten Gerhard Lieb und Andreas Kellerer-Pirklbauer, die Leiter des Gletschermessdienstes beim Alpenverein. Die Folge: 92,4 Prozent der Gletscher zogen sich weiter zurück. Ein erschreckender Ausreißer nach oben war das Hornkees in den Zillertaler Alpen (minus 104 Meter). In dieser Region im hintersten Zillertal fiel der Gletscherschwund mit durchschnittlich 39,4 Meter österreichweit am heftigsten aus.