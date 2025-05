Abschiebehaft für Studentin wegen Verkehrsvergehen

Dass die Collegestudentin jetzt abgeschoben werden soll, hat damit zu tun, dass sie in Dalton festgenommen wurde, weil sie falsch abgebogen sein soll und angeblich ohne Führerschein fuhr. Nach einer Woche gestand die Polizei dann ein, dass sie das falsche Auto gestoppt habe. Sie stellten aber fest, dass die 19-Jährige illegal in den USA lebt, und brachten sie in ein Gefängnis.