Regie-Glatze Otto Retzer: Erstes Bild nach der OP

Alles lief ab, wie in einem schlechten Film. Publikumsliebling Otto Retzer war mit seinem Fahrrad in München unterwegs. Dort wurde ihm an einer Kreuzung, trotz Grünlicht, die Vorfahrt genommen. Ein schwerer Unfall war die Konsequenz. „Gott sei Dank, ich habe einen Helm getragen“, erzählt er der Krone über den Unfallhergang und seine Folgen. Denn eine Computertomografie, die dort in einem Krankenhaus gemacht wurde, zeigte, dass Retzer ohne Brüche davongekommen war.

Mit Beckenbruch nach Kärnten

Ein Trugschluss, wie sich letztlich herausstellte, denn nachdem der Regisseur von Hits wie „Ein Schloss am Wörthersee“ oder „Klinik unter Palmen“ nach wie vor, da schon in der Kärntner Heimat zurückgekehrt („Ich bin noch selber mit dem Auto von München an den Wörthersee gefahren“), unter fast unerträglichen Schmerzen litt, begab er sich in Klagenfurt ins Krankenhaus. Dort folgte dann die wahre Diagnose: dreifacher Beckenbruch.