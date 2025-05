Conchita Wurst: „Wir gewinnen, wir gewinnen fix!“

„Krone“: Conchita, was sagst du zu JJs Bühnenperformance nach der Generalprobe?

Conchita Wurst: Ich habe geplärrt! Es ist so schön, so poetisch und so am Punkt. Natürlich ist das Fernsehbild wichtig, aber es sind so viele Leute in dieser Halle, die auch abgeholt werden müssen und das macht das ganze Team total gut. Man kann nur gratulieren. Es ist unpackbar, wie er singt. Wir gewinnen, wir gewinnen fix!