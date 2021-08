Nehammer: „Dann können wir nicht abschieben“

Nowak: „Gefährdete Menschen herausbekommen“

Die Diskussion über Abschiebungen sei unsinnig, denn „jetzt geht es darum, gefährdete Menschen herauszubekommen“. Jetzt überhaupt über Abschiebungen nachzudenken sei auch „völlig absurd“ - und diene nur der Ablenkung. Die Zahl der Afghanen in österreichischer Schubhaft sei gering - und sie müssten eigentlich sofort freigelassen werden. Denn angesichts der unmöglichen Rückführung in ihre Heimat werde hier de facto eine - gesetzlich nicht erlaubte - Sicherungshaft angewandt, merkte Nowak an.