15 Monate für Strache: „Urteil schockiert mich“

Der über das Ibiza-Video gestürzte Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache ist am Freitag am Wiener Landesgericht nicht rechtskräftig wegen Bestechlichkeit zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Es war ein neuerlicher Tiefschlag in der einst so erfolgreichen Karriere des ehemaligen FPÖ-Chefs. „Wir haben heute ein erstinstanzliches Urteil erfahren, dass mich einerseits zutiefst überrascht, aber auch schockiert hat“, gab sich Strache zerknirscht. Sein Verteidiger kündigte Berufung an. Martin Kreutner vom Antikorruptionsvolksbegehren jubelte: „Heute ist ein guter Tag im Kampf gegen die politische Korruption in Österreich.“