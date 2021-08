Mehrkampf-Titel an Lagger und Bertschler

„Fast 5800 zum Saisonabschluss sind ganz ok. Ich bin körperlich und geistig einfach schon sehr leer, bin aber froh wieder den Staatsmeistertitel geholt zu haben“, sagte die 21-jährige Athletin der Zehnkampf Union, die 60 zusätzliche Bonus-Zähler für das World-Ranking anschrieb. Silber ging an Chiara-Belinda Schuler (5425), Bronze an Sophie Kreiner (5220).