Jäger fand schwerverletzten Unfalllenker in Wiese

Am Sonntag gegen 4.45 Uhr entdeckte ein Jäger im Zuge einer Nachschau im Jagdrevier auf der Lötschenbergstraße in Treffen - etwa 50 Meter von der Straße entfernt ein in der Wiese stehendes Autowrack. 20 Meter vom Fahrzeug entfernt entdeckte er den 40-jährigen Lenker aus Villach Land schwer verletzt in der Wiese liegen. Der Jäger verständigte sofort die Einsatzkräfte.