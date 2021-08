Frau nach Motorradsturz zwei Minuten bewusstlos

Eine achtköpfige ungarische Motorrad-Gruppe fuhr am 28. August 2021 gegen 13:30 Uhr von Gosau kommend nach Hallstatt. Als Zweiter in der Gruppe war ein 51-Jähriger unterwegs, am Sozius befand sich seine 50-jährige Ehefrau. Im Bereich einer starken Rechtskurve, dem sogenannten „Hundsort“, kam der 51-Jährige auf der nassen Fahrbahn zu Sturz.