Arzt erhält fürs Impfen 150 Euro pro Stunde

Honorare vom Bund festgelegt

Aber das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) erklärt: Diese Honorare sind kein Wiener Phänomen, sondern werden vom Bund so festgelegt. Sie gelten auch in den Impfstraßen, in denen die Mediziner Beratungsgespräche führen. Und das sind die Verdienste im Detail: