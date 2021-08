240 Schüler ziehen vom Altenheim zurück in Schloss

Die weggeworfene Zigarette eines Schülers hatte am 9.…Mai 2016 einen der größten Brände in der Geschichte des Salzkammergutes ausgelöst. Die Begrünung an der Fassade des Schlosses Ebenzweier war in Brand geraten, durch den Wind hatten die Flammen aus Dach übergegriffen. 27…Feuerwehren kämpften gegen das Inferno, zum Glück wurde keiner der 265 Lehrlinge der im Schloss untergebrachten Berufsschule verletzt.