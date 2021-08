Kabul-Anschläge: Keine Österreicher unter Opfern

Bei einer Anschlagsserie am Flughafen von Kabul sind am Donnerstag mehrere Menschen getötet worden. Mehr als ein Dutzend Verletzte wurden in ein Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt gebracht. Es gebe keine Hinweise, dass dabei Österreicher zu Schaden gekommen seien, teilte das Außenministerium gegenüber der „Krone“ mit. Die Bemühungen, Österreicher und Personen mit österreichischer Aufenthaltserlaubnis bei der Ausreise zu unterstützen, liefen mit Hochdruck weiter, hieß es.