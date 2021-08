Immer noch Dutzende Österreicher in Afghanistan

Für Afghanistan gelte seit Jahren die höchste Reisewarnstufe, erklärte Schallenberg am Mittwoch in der ORF-„ZiB 2“: „Wir haben dringend davon abgeraten, dort hinzufahren.“ Die meisten Personen seien auf Familienbesuch oder Doppelstaatsbürger. „Sie haben sich erst in den letzten Tagen, zum Teil in den letzten Stunden bei uns manifestiert“, so der Minister weiter. Man sei von der hohen Zahl überrascht gewesen, anfangs habe man mit weniger als den bereits herausgeholten Personen gerechnet.