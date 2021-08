„Es geht um Hass und Hetze statt um Religion“

„OÖ Krone“: Die „Ku-Klux-Clan-mäßige“ Aktion in Vöcklabruck irritiert und verstört. Warum stellen Rechtsextreme, die wahrscheinlich eine Kirche noch nie von innen gesehen haben und kein „Vater unser“ unfallfrei beten könnten, Kreuze auf?

Stefan Schlager: Was diese Täter wollen und durch die Aktion auch bekommen haben, ist Aufmerksamkeit. Ihnen geht es um eine Instrumentalisierung religiöser Symbole. Auf diese Art und Weise wird das Kreuz seines eigentlichen Inhalts und der Botschaft der Vergebungsbereitschaft beraubt. Das ist wirklich ein Missbrauch religiöser Symbolik. Eigentlich machen diese Täter dasselbe, was sie den Islamisten vorwerfen. In Wirklichkeit ist das ein Eigentor, sie entlarven sich selbst.