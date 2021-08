Bosnier-Verein: „Was soll noch alles kommen?“

“Sehen uns als Altösterreicher“

Den Vereinsmitgliedern ist gar nicht wohl dabei. Nach einem jahrelangen Streit um den Standort des neuen Gebäudes will man keinen Staub aufwirbeln. „Wir sehen uns als Altösterreicher, sind mit unserem kulturellen und religiösen Background ein guter Teil der Gesellschaft. In Vöcklabruck nehmen wir auch am interkulturellen Dialogforum teil“, so das Vereinsmitglied (Name der Redaktion bekannt). Einen Verdacht, wer mit der Aktion für islamfeindliche Stimmung sorgen will, möchte der Mann nicht äußern. „Das müssen jetzt die zuständigen Behörden ermitteln. Darauf vertrauen wir.“