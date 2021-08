Jetzt vergünstigten Start dank der „Krone“ sichern

Jakob Schubert wird Teilnehmer anfeuern

Der Tiroler Ski-Profi Manuel Feller, Testimonial der „beat the city“-Serie, wagt sich - Trainingslager-bedingt - zwar beim E-Grazathlon am 11. September an den Start, in Innsbruck werden die Teilnehmer dafür aber vom dreifachen Tiroler Kletter-Weltmeister und Olympia-Bronze-Gewinner Jakob Schubert angefeuert. „Kronehit“ sorgt auf der Strecke sowie im Zielgelände für die passenden Klänge. Bei der Siegerehrung werden die harten Leistungen der Hobbysportler honoriert.