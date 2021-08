Schallenberg: „Riss zwischen Ost-West ist tiefer“

Trotz dieser schwierigen Themen erklärte sein russischer Amtskollege, es sei ein „konstruktives Gespräch“ gewesen. Österreich sei „führender Wirtschaftspartner in Europa“ und Lawrow lobte besonders die Zusammenarbeit Energiebereich. Die Kritik an der Inhaftierung Nawalnys wollte er bei der Pressekonferenz nicht so hinnehmen und betonte, dass der Oppositionelle wegen Wirtschaftsdelikten im Gefängnis sitze.