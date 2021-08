Schallenberg: „Die Okkupation muss enden“

Bei der internationalen Konferenz, an der mehr als 40 Staaten und auch EU-Spitzenpolitiker teilnahmen, wurde mit der „Krim-Plattform“ ein neues internationales Gesprächsformat aus der Taufe gehoben. Die Ukraine will damit die internationale Aufmerksamkeit wieder auf das Thema Krim lenken. „Leider wurde schon sehr viel Zeit verloren, wir wollen keinen weiteren Tag mehr verlieren“, um die Okkupation der Krim zu beenden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Eröffnungsrede.