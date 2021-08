Merkel zu Putin: Nawalny-Haft „nicht akzeptabel“

Sie habe gegenüber Putin „auch deutlich gemacht, dass wir hier an der Sache dranbleiben werden“, ergänzte Merkel am Freitag vor Journalisten. Genau vor einem Jahr hatte der mysteriöse Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker stattgefunden, der dafür die russischen Behörden verantwortlich macht. Nach seiner Rückkehr nach Russland im Jänner wurde Nawalny verurteilt und in ein Straflager gebracht.