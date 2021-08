Nawalny: „Überlebt und im Gefängnis gelandet!“

Dank an die Helfer

Die Sanitäter, die ihn nach der Landung in der Stadt Omsk in eine Klinik gebracht hatten, hätten professionell gearbeitet. Danach war er zur weiteren Behandlung in die Berliner Universitätsklinik Charité geflogen worden. 17 Tage nach dem Attentat sei er aus dem Koma erwacht, erinnerte sich Nawalny. „Also noch einmal vielen Dank an Sie alle. Dank Ihnen ist alles gut gegangen, ich habe überlebt und bin ins Gefängnis gegangen!“, schrieb Nawalny mit schwarzem Humor.