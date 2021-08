Die fünf Spitzenkandidaten und ihr „erstes Mal“

Auch die Nummer eins der Grünen in OÖ, Stefan Kaineder, ist politisch vorbelastet. Sein Großvater war 23 Jahre lang ÖVP-Bürgermeister in Kirchschlag bei Linz. Bei seiner Premiere in der Wahlkabine – es waren die Landtagswahlen am 28. September 2003 – wählt er aber schon die Grünen. Nur im Heimatort Kirchschlag setzt er ein Kreuzerl neben den Namen seines Vaters Heribert, der damals ÖVP-Gemeinderat war, später aber auch zu den Grünen wechselte. Seine prägendste Erinnerung an diese Wahl betrifft aber die schwarz-grünen Koalitionsgespräche danach: „Die ÖVP ist geschlossen mit der Straßenbahn angereist“, das hat mir gefallen. Der schwarz-grüne Regierungspakt zwischen Josef Pühringer und Rudi Anschober war übrigens der erste dieser Art in Europa – auch eine Premiere!