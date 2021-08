Scharfe Kritik an Willis Afghanistan-Brief

„Willi soll sich zuerst mehr um die Sorgen und Anliegen der Innsbruckerinnen und Innsbrucker kümmern und nicht mit populistischen Aussagen zur Weltpolitik von den ungelösten Problemen in unserer Stadt ablenken, wo er eigentlich wirklich zuständig wäre. So ist die Wohnungsnot in Innsbruck bei Weitem nicht gelöst und viele Menschen in der Stadt sind auf Arbeitssuche. Zudem sind 50 Prozent der anerkannten Flüchtlinge noch immer nicht im Arbeitsmarkt integriert. Diese Hausaufgaben gehören zuerst bewältigt, bevor man neue Flüchtlinge in die Stadt hereinlassen kann“, kritisiert Zoller-Frischauf das Vorgehen von Willi scharf.