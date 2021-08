Afghanistan: Neuer Stolperstein für Türkis-Grün

„Die grüne Politik mit all den Argumenten und Nichthaltungen erreichen nicht mehr mein Herz“, schreibt die ehemalige Wiener Vizebürgermeisterin in einem emotionalen Facebook-Posting. Darin rechnet sie mit ihrer Partei ab: „Wenn wir es ehrlich betrachten, sind wir mit dem ohnehin gewagten Versuch der Strategie, mit einer Regierungsbeteiligung für eine Kurskorrektur zu sorgen, an Grenzen angelangt.“