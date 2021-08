Mömax eröffnet Filiale in Spittal an der Drau

Dritte Filiale in Kärnten

Rund vier Millionen Euro wurden in den Um- und Ausbau der Filiale investiert, die neben Klagenfurt und Villach die dritte in Kärnten und 20. in Österreich bildet. „Die Ansiedelung von Mömax hier in Spittal ist eine Investition weit über die Stadtgrenzen hinaus und eine wichtige Symbolik der Aufbruchsstimmung, die sich am Arbeitsmarkt zeigt“, freut sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, der ebenfalls an der feierlichen Eröffnung teilnahm.