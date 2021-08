Studie: Österreicher erstaunlich sozial achtsam

Erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern

Tatsächlich fanden sich in der von Niels Van Doesum von der Universität Leiden (Niederlande) geleiteten Untersuchung erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern, in denen die Studie entweder online oder unter Laborbedingungen durchgeführt wurde. Auch beim Ausmaß an sozialer Wertorientierungen weist der österreichische Teil der Studie den zweithöchsten Wert aus. Über die 31 Länder hinweg ließ sich ein Zusammenhang zwischen der Wertorientierung und der Achtsamkeit erkennen.