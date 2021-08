Böse Provokation für Muslime mit Kreuz und Banner

Erinnert an Ku-Klux-Klan

„Ich weiß gar nicht, ob die Täter aus Vöcklabruck kommen oder extra hergefahren sind. Das Ganze macht mich sehr betroffen, weil es an den Ku-Klux-Klan erinnert und keine akzeptable Vorgehensweise in einem Rechtsstaat ist“, so die Bürgermeisterin. Sie stehe fest dafür ein, dass auch die bosnische Community die Möglichkeit zur Religionsausübung habe: „Wir wollen ein friedliches Vöcklabruck mit allen Glaubensgemeinschaften, und da hat so eine Aktion nichts zu suchen.“

Am Montag lagen Kreuz und Plakat bereits auf der Erde. Der Verfassungsschutz ermittelt.