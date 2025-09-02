Bedroht und an Haaren gezogen: Bub verurteilt

Zu wichtigen Termin nicht erschienen

Die zwei Freundinnen des Angeklagten sind am Dienstag aber nicht mit ihm vor Gericht gestanden, da sie einem außergerichtlichen Tatausgleich zugestimmt haben. Mit Einwilligung des Opfers wurde ihr Verfahren diversionell erledigt. Auch der Angeklagte hatte dieses Angebot erhalten, war jedoch nicht zu den vereinbarten Gesprächsterminen beim Verein Neustart erschienen. „Ich habe davon nichts gewusst“, sagte er. Die Mutter versicherte, ein entsprechendes Einschreiben vom Verein sei nicht angekommen. Die Staatsanwaltschaft hat jedenfalls gegen ihren Sohn dann Strafantrag eingebracht.