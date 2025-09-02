Lehrlinge bleiben weiterhin Mangelware

Zahl der Lehrlinge sinkt weiter

Doch die Angst um unsere Fachkräfte bleibt weiterhin bestehen. Oberösterreichs Berufsschulen dürfen heuer 316 Neulinge weniger begrüßen als im Vorjahr. Manche dürften sich statt der Lehre wohl für einen längeren Schulaufenthalt entschieden haben: Die Oberstufe darf sich heuer bei fast allen Schularten über ein Anmeldungs-Plus freuen.