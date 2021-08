Starlink-Satelliten: Tausende Beinahe-Kollisionen

Vor solchen Szenarien fürchtet man sich auch bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA: Sie warnte in ihrem Space Environment Report 2021 vor einer „untragbaren“ Entwicklung, sollten weiterhin derartige Mengen an Satelliten gestartet werden. Auch kritisiert die ESA, dass viele Satelliten in einer niedrigen Umlaufbahn am Ende ihrer Lebenszeit nicht korrekt entsorgt - also zum Absturz gebracht - würden.