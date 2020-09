OneWeb will wieder Satelliten ins All befördern

Zusammen mit dem europäischen Raketenbetreiber Arianespace will das Unternehmen OneWeb nach einer Insolvenz im Frühjahr wieder Satelliten für seine weltumspannende Internetversorgung aus dem All in selbiges befördern. Der nächste Start einer Sojus-Rakete ist für Dezember 2020 geplant, wie Arianespace mitteilte. Insgesamt seien bis Ende 2022 16 Sojus-Raketenstarts mit OneWeb-Satelliten geplant.