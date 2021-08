Lombardei bereitet dritte Dosis ab September vor

Impfschutz hält neun Monate an

„Da der Impfschutz neun Monate anhält, werden im September die ersten Fristen für diejenigen ablaufen, die die erste Impfdosis im Jänner erhalten haben. Wir werden mit den älteren Menschen beginnen, die in Pflegeheimen leben, dem Gesundheitspersonal und den gebrechlichen Menschen: den Über-60-Jährigen und denjenigen, die an Krankheiten leiden“, so Bertolaso.