Zoll: 818 Tiere und Pflanzen ins Land geschmuggelt

1982 trat Österreich dem Washingtoner Artenschutzabkommen bei, 2009 trat das Artenschutzhandelsgesetz in Kraft. Seither kam es beim Zoll am Flughafen Wien zu 818 Aufgriffen seltener Arten. Die Arbeit des Zolls trage, so der Minister, „zur Beendigung von Tierleid“ bei und sei ein „unerlässlicher Beitrag zum Erhalt von Flora und Fauna“.