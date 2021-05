Artenschutz-Alarm: Stilles Sterben in Österreich

39 Prozent aller Tierarten bedroht

Insgesamt sind 39 Prozent aller Tierarten in Österreich gefährdet, mehr als jede zweite Wirbeltierart ist ausgestorben. Auch 33 Prozent aller Farn- und Blütenpflanzen gelten als bedroht. Das hat - laut Greenpeace - sehr viel mit der rasanten Verbauung zu tun. Und auch der Entwässerung: In Kärnten macht diese den Schwarzerlen-Bruchwäldern zu schaffen, rund um den Neusiedler See den Racken.