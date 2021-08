Zoll findet 175 Kilo Drogen in Luftfrachtsendung

Erfolgreicher Zoll-Doppelschlag im Kampf gegen die Schmuggelmafia! Statt Haarverlängerungen waren in einer Luftfrachtsendung aus Nigeria nach Wien-Schwechat 175 Kilogramm der Drogen-Pflanze Khat - und hinter einer zweiten, eingezogenen Stirnwand in einem Lkw-Anhänger in Suben (OÖ) lagen 160.000 Zigaretten.