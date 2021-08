Linzer entwickelten digitalen Pass für Metalle

Im Oktober 2019 wurde die Firma gegründet, die sich darauf konzentriert, die Digitalisierung in die Welt der Bleche zu bringen. Werner Aumayr, Mathematiker und IT-Chef bei der AMAG, hat dazu ein mittlerweile patentiertes Verfahren entwickelt. Eine Informationsspur wird dabei mittels Tintenstrahldrucker oder Laser mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde über die ganze Länge des Produkts aufgebracht, also zum Beispiel auch auf mehrere Kilometer lange Aluminiumbänder, die zu so genannten Coils aufgerollt werden.