Knapp 11.000 Schüler verlagerten Schule nach Hause

Zunehmend weniger Verweigerer

In absoluten Zahlen die meiste Ablehnung gab es in Wien (im Semester-Schnitt 2600), gefolgt von Niederösterreich (rund 2200), Oberösterreich (2000), der Steiermark (1400), Kärnten (900), Vorarlberg und Tirol (je rund 500), Salzburg (300) und dem Burgenland (200). Im Verlauf des Semesters sind die Zahlen dabei zurückgegangen: Hatten nach Angaben des Bildungsministeriums in der ersten Woche noch 1,7 Prozent aller Schüler eine Teilnahme verweigert, waren es zuletzt weit unter einem Prozent.