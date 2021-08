Tausende Eltern melden Kinder von der Schule ab

Bildungsdirektor will psychologisches Gespräch für Eltern

Zwar seien die Abmeldungen grundsätzlich „Einzelfälle“ dennoch seien die Zahlen besorgniserregend, so der niederösterreichische Bildungsdirektor Johann Heuras (ÖVP) im Ö1-Interview. Er betont, dass Schule mehr sei als Wissensvermittlung - im Homeschooling würde Kindern der soziale Kontakt fehlen. Rechtlich habe man aber keine Handhabe, so Heuras. Er wünscht sich für die Eltern ein verpflichtendes psychologisches Gespräch, um so die Ursache für ihre Entscheidung zu ergründen.