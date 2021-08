Neue Delta-Mutation beunruhigt Wissenschaftler

Variante „sieht sehr, sehr virulent aus“

In Israel teilte das Gesundheitsministerium mit, dass „AY.3“ bereits im Land sei und vermutlich aus den USA eingeschleppt wurde. „Es sieht sehr, sehr virulent aus, was die Infektionsrate angeht, und es sieht so aus, als ob sie eine relative Resistenz gegen den Impfstoff entwickelt“, sagte Asher Shalmon, Leiter des Referats für Internationale Beziehungen, vor einem Ausschuss des Parlaments. „Diese Variante könnte ein Wendepunkt sein und uns in die Abriegelung treiben, die wir so sehr zu vermeiden versuchen“, warnte Shalmon laut der Zeitung „Haaretz“.