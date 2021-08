Erster Fall der Lambda-Variante in NÖ gemeldet

Diese Mutation ist offenbar dafür verantwortlich, dass sich Lambda derzeit massiv in südamerikanischen Ländern wie Peru, Chile, Argentinien und Ecuador ausbreitet. Am 14. Juni hat die Weltgesundheitsorganisation die Lambda-Variante deshalb als „Variant of Interest“ - also als eine besorgniserregende Variante, die ein erhöhtes Risiko für die globale Gesundheit darstellt - eingestuft.