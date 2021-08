Junge Frau „entführt“: Bedingte Haftstrafe

Polizei nahm Täter fest

Doch an der Grenze in Nickelsdorf fasste die 19-Jährige allen Mut zusammen und vertraute sich Polizisten an. Ihr Peiniger wurde festgenommen. Vor Gericht in Eisenstadt stritt er alle Vorwürfe ab - was die Richterin nicht überzeugte. Die Strafe von acht Monaten auf Bewährung nahm der Beschuldigte an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.