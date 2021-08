Gewessler prescht mit Klimaticket vor

Wien, Niederösterreich und das Burgenland sind zwar noch nicht an Bord, die Umweltministerin will dennoch nicht mehr warten: In Oberösterreich, wo Ende September gewählt wird, präsentierte Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwochvormittag das unvollständige Klimaticket. „Man bekommt verdammt viel für sein Geld“, verkündete sie. Der Vorverkauf beginnt am 1. Oktober, zum Start ist ein Rabatt geplant.