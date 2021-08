Ungeimpfte: SPÖ-Chefin offen für Beschränkungen 

Nach dem Vorstoß ihres Parteikollegen, des Wiener Gesundheitsstadtrates Peter Hacker, zeigt sich nun auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner offen, die Zutrittsregelungen im Freizeitbereich für Ungeimpfte zu verschärfen. Zumindest in der Nachtgastronomie und bei Großveranstaltungen sollten nur mehr Corona-Geimpfte eingelassen werden. Ihr erscheine alles richtig, was dazu beitrage, die vierte Covid-19-Welle unter Kontrolle zu halten, erklärte sie am Mittwoch.