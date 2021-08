Höchststand seit Anfang Mai: 1221 Neuinfektionen

Mehr Corona-Neuinfektionen als am Mittwoch wurden zuletzt am 8. Mai verzeichnet, damals waren 1233 Neuinfizierte in 24 Stunden gemeldet worden. Allerdings befanden sich rund um diesen Zeitpunkt weit mehr Patienten in den Spitälern - vor allem auf den Intensivstationen - als derzeit. Auf Normalstationen musste allerdings in den vergangenen 24 Stunden erneut ein Zuwachs verzeichnet werden - 25 Patienten wurden aufgrund einer Coronavirus-Infektion neu aufgenommen.