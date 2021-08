Warum Corona bei Kindern meist harmloser ist

Das erklärt vermutlich auch, warum Kinder sehr viel seltener schwer erkranken, berichten Forscher aus Berlin und Heidelberg in „Nature Biotechnology“. „Wir wollten verstehen, warum die Virusabwehr bei Kindern offenbar so viel besser funktioniert als bei Erwachsenen“, erklärte Irina Lehmann, Leiterin der Arbeitsgruppe Molekulare Epidemiologie am Berlin Institute of Health (BIH) an der Berliner Charite.