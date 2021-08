Drehstart zu neuer Sisi-Serie „The Empress“

Vor Kurzem haben die Dreharbeiten zur neuen Sisi-Serie „The Empress“ begonnen, die beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein wird. In den sechs Episoden der deutschen Produktion steht das Leben der jungen Elisabeth in den Mittelpunkt, die „ihren Platz zwischen Tradition und Selbstbestimmung finden muss“, heißt es jetzt in einer Aussendung.