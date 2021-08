Herren-Coach Puelacher: „Das ist Wischiwaschi!“

Keine Impfpflicht

Sie werden dort in Copper Mountain fleißig Abfahrts-Kilometer sammeln für den (falls er stattfinden kann) enorm wichtigen Übersee-Block mit sechs Speed-Rennen in Lake Louise und Beaver Creek. Impfpflicht gibt’s übrigens bei unseren Ski-Stars keine. „Aber“, sagt Puelacher, „wenn man sich anschaut, dass wohl in einigen Ländern auf unserer Tour nur Geimpfte einreisen dürfen, erübrigt sich das Thema von selbst.“ Entscheidend sei der Zeitpunkt der Impfung beziehungsweise der Auffrischung. „Denn unter der Saison will ich die Burschen nicht impfen lassen. Das ist mit den Nebenwirkungen zu riskant.“