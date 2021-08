Morgan Freeman lässt sich auf Thriller-Rolle ein

Oscar-Preisträger und Hollywood-Superstar Morgan Freeman („Erbarmungslos“, „Sieben“, „Million Dollar Baby“) lässt sich mit 84 Jahren auf einen Action-Thriller ein. Der aus Memphis stammende Hobby-Barkeeper soll in dem Film „Muti“ an der Seite von US-Schauspieler Cole Hauser (46, „Olympus Has Fallen“) eine Hauptrolle übernehmen.